"Принимаем вызов": лавров сделал громкое заявление в адрес Запада

В россии заявили, что воюют с Западом

Коллективный Запад объявил гибридную войну россии.

Об этом в субботу, 14 мая, заявил глава мид рф Сергей Лавров, передает "Интерфакс".

Лавров отметил, что конфликт с Западом продлится неизвестно сколько, однако последствия почувствуют все без исключения. Также глава мид рф подчеркнул, что россия не боится санкций.

"Коллективный Запад объявил нам тотальную, гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько это все продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения. Мы делали все, чтобы избежать прямого столкновения, но, раз вызов брошен, мы его, конечно, принимаем. К санкциям нам не привыкать, в том или ином виде они были практически всегда", — заявил Лавров.

Напомним, 13 мая Лавров усомнился в невинности вступления Украины в Европейский Союз. Кроме того, в пятницу глава мид рф нахамил журналисту. Это произошло в Душанбе, где проходило заседание Совета министров иностранных дел СНГ.

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Ранее сообщалось, что скандальные слова Лаврова о Гитлере добавили проблем россии. Извиняться пришлось даже президенту рф владимиру путину.