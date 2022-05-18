Оккупанты хотят крови украинских воинов

Военнослужащие, которых эвакуировали с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, находятся в большой опасности из-за настроений российских политиков. Так, к примеру, по мнению сенатора Андрея Клишаса, всех бойцов полка "Азов" следует обязательно привлечь к суду и наказать "по всей строгости".

Больше деталей политик расписал в личном Telegram-канале, передает "Телеграф".

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Клишас, повторяя многолетнюю кремлевскую пропаганду, называет "азовцев" ответственными за преступления, совершаемые российскими солдатами на территории ОРДЛО. При этом российский сенатор считает украинских военных неонацистами и требует, чтобы их судили — в так называемых "Л-ДНР".

"Судить в открытом процессе, с приглашением общественности и СМИ, по законам "народных республик", — пишет Андрей Клишас.

При этом он подчеркнул, что хотя в россии официально смертная казнь и запрещена, в ОРДЛО такого закона нет. Это он оправдывает тем, что т.н. "Л-ДНР" являются признанными рф "суверенными и независимыми государствами". Фактически подобным образом российский политик прямо заявляет, какой судьбы для "азовцев" хотят в Кремле.

Скрин из Telegram Клишаса

Следует также добавить, что в россии хотят приравнять полк "Азов" к террористической организации, что запретит его на территории россии. Заседание Верховного суда рф, где будут обсуждать этот вопрос, запланировано на 26 мая.

Напомним, ранее мы писали, что диалог про обмен эвакуированных с "Азовстали" военных продолжается. Одним из вариантом, по словам нардепа Киры Рудик, якобы могла стать передача украинцев третьей стороне — к примеру, Турции.

Однако позже выяснилось, что Рудик никаким образом не относится к переговорам между Украиной и россией, поэтому эта информация может не совсем соответствовать действительности.