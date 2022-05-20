История ничему не научила путина: военный эксперт назвал причины провала россии в Украине

Оккупанты слишком переоценили себя и недооценили украинских военных

Российская армия провалила так называемую "спецоперацию в Украине" с самого начала, ведь вообще не имела представления о противнике. Не знали оккупанты и о том, какой "прием" ждет их со стороны украинских военнослужащих.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский.

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По словам военного эксперта, самая большая проблема российских военных в начале войны заключалась в том, что они ничего не знали о противнике.

"Все выводы агрессора о возможности захвата Украины были абсолютно неверными, даже исходя из хрестоматийных военных требований, стратегий и оперативного мастерства. Сделав ставку на шапкозаброс, на блицкриг, они не позаботились о долгосрочной логистике, не развернули соответствующие системы обеспечения. Что привело к колоссальным потерям россиян и их паническому отступлению от Киева, Чернигова, Сум", — отметил Грабский.

Полковник запаса говорит, что не учел агрессор и уровня противовоздушной обороны Украины, которую думал остановить градом ракетных ударов.

"Россияне фактически потерпели фиаско в использовании авиации вдоль линии фронта. Им это не удалось сначала, а потом наша ПВО укрепилась благодаря помощи союзников. И сейчас использование противником авиации носит эпизодический, несистемный характер. И только там, где есть малейший риск применения ПВО украинских войск", — отметил он.

Кроме того, говорит Грабский, россияне при тотальном преимуществе на море даже морского десанта не смогли высадить, ведь кораблей сосредоточили недостаточно, да и возможности украинской обороны не учли. Результатом этого стало уничтожение крейсера "Москва" и еще нескольких кораблей.

А тот факт, что оккупанты не научились на собственных ошибках еще со времен Чеченской битвы — речь о боях в городских условиях, когда они заводили в города бронетехнику и при этом рассредоточивались, чем давали себя очень легко уничтожить, — привел к катастрофическим потерям живой силы армии РФ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что к иску Украины против россии, который рассматривается в Международном суде ООН, присоединились уже 42 страны.