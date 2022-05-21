россия отправляет воевать в Украину беднейших и неблагополучных: анализ потерь оккупантов

Теперь понятны многочисленные случаи дикого мародерства российских военных в Украине.

Почти три месяца Украина противостоит российскому широкомасштабному вторжению и за это время ВСУ удалось ликвидировать около трех десятков тысяч оккупантов. Хотя в самой россии не признают таких больших потерь в живой силе, однако даже из анализа официально признанных погибших можно заключить, что российское руководство отправляет воевать жителей беднейших и наименее развитых территорий.

К такому выводу пришли аналитики Украинского института будущего в опубликованном в пятницу, 20 мая, вечером материале.

Аналитики оценили уровень доходов населения в субъектах рф с наибольшей и наименьшей долей потерь в Украине, на основе чего составили таблицу, в которую включили ТОП-10 регионов по количеству потерь (признанных в россии, в частности местной властью) на 100 тысяч населения и уровня доходов населения (за 2021 год). А также уровень официально признанной безработицы по регионам россии по состоянию на 2021 год (усредненные показатели).

ТОП-10 регионов рф по количеству потерь

ТОП-10 регионов рф по наименьшему количеству потерь

* Севастополь дается в таблице с оговоркой, что это территория Украины, которая оккупирована рф и на которой проводится рекрутинг в силовые структуры.

Анализируя собранную информацию, исследователи констатируют: "подтверждаются ранее высказанные предположения о том, что воевать в Украину едут прежде всего из отстающих в развитии регионов даже от среднероссийского уровня. А также, учитывая уровень доходов населения, это объясняет склонность российских солдат к мародерству — кража у украинцев воспринимается "естественным" способом улучшить свое материальное положение и получить в пользование товары, которые для них были недоступны".

Анализируя составленные таблицы, исследователи пришли к нескольким выводам:

В Украине относительно мало воюет выходцев из центральной (европейской части) россии. В большинстве своем войска укомплектованы выходцами из национальных автономий и отдаленных регионов. Все регионы с наибольшей долей потерь имеют среднюю заработную плату ниже общероссийского уровня. Причем в основном у них зафиксированы низкие доходы даже если в анализе не учитывать субъекты федерации, где действуют "северные надбавки". Все регионы с большей долей потерь имеют уровень безработицы, который превосходит среднероссийский (в среднем по россии безработица 5,2%). Исключение – оккупированный Севастополь. Регионы с наименьшей долей потерь имеют уровень доходов, превышающий среднероссийский и малые (по российским меркам) уровни безработицы. Исключение – Ненецкий АО и Ярославская область (по доле безработных).

И наоборот, регионы с меньшей долей потерь являются либо ресурсными (добыча полезных ископаемых), либо местом концентрации бизнеса. Конечно, с уровнем дохода, который значительно превышает общероссийский.

"Таким образом, имеем простой факт — умирать в Украину отправляют жителей наименее развитых территорий. Речь идет не только о доходах, а о наличии работы, инфраструктуре, доступности благ цивилизации. Поэтому то, что украинцам кажется диким в поведении оккупантов, зачастую вполне нормально и повседневной для их малой родины", — подытоживают аналитики.

Как сообщалось, после временной оккупации российскими войсками украинских городов стали достоянием общественности не только факты насилия, пыток, изнасилований и убийств россиянами местных жителей, но и многочисленные случаи мародерства, во время которого российские военные преступники забирали все, до чего могли дотянуться, включая сотни килограммов бытовых вещей, вплоть до унитазов из домов и квартир украинцев.