В Украине ликвидировали родственника заместителя шойгу — росСМИ

Оккупант погиб в ночь на 21 мая

Во время боевых действий в Украине был ликвидирован племянник заместителя министра обороны россии Адам Хамхоев.

Об этом сообщают российские СМИ The Magas Times и "Фортанга".

Отмечается, что Хамхоев был командиром десантно-штурмовой роты, а погиб он в ночь с 20 на 21 мая.

Ожидается, что 22 мая тело доставят в его родной город Карабулак (республика Ингушетия).

Хамхоев по информации росСМИ был сыном родной сестры Юнус-Бека Евкурова, который является заместителем главы минобороны рф и нынешним главой Ингушетии.

В сообщении также указано, что Евкуров "помогал ему строить карьеру".

Как сообщалось ранее, число убитых в Украине оккупантов вплотную подходит к отметке в 30 тысяч человек. Хотя сами российские власти своих потерь не признают, но в сети все чаще появляются интересные цифры, из которых, например, следует, что в основном на войну кремль бросает выходцев из бедных регионов с высоким уровнем безработицы. Этим отчасти и можно объяснить склонность россиян к мародерству, поскольку только таким образом они могут получить те вещи, которые на их малой родине попросту не были бы доступными.