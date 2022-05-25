Россияне провернули спецоперацию на затонувшей "Москве": что известно

Нырять к утонувшему судну российским военным пришлось целых две недели

Затонувший крейсер "Москва", записи разговоров моряков с которого недавно появились в сети, был обследован российскими военнослужащими в рамках недавней спецоперации. Главной целью погружения специалистов на дно Черного моря была эвакуация останков российских солдат, а также поднятие секретных документов.

Больше деталей стало известно от представителя ГУР Минобороны Украины Вадима Скибицкого, пишет "Крым.Реалии".

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Скибицкий подчеркнул, что "Москва" действительно пошла ко дну во время буксировки в оккупированный Крым. Однако просто так россияне корабль в покое не оставили. "Спасательная" операция была оперативно спланирована и заняла около двух недель.

Участниками своеобразной "зачистки" флагманского крейсера считается от пяти до семи кораблей. В их число входят не только большие суда, но также буксиры и катеры, которые занимались извлечением тел погибших моряков, снятием аппаратуры, секретной документации и т.п.

"Доставали то, что там осталось и что не должно попасть в руки третьей страны", — подчеркнул представитель украинской разведки.

Разумеется, официальной информации о проведении подобных действий российские военнослужащие не делали. Все проводилось в максимальной строгости и секретности.

Отметим, что пока "Москва" украшает дно Черного моря и стала пристанищем для местных рыб, в рф пытаются найти ей замену. Предположительно, место флагманского корабля перейдет к "Адмиралу Макарову". Несколько недель ранее в СМИ прошла информация о его вероятном подбитии, однако он до сих пор находится на плаву.

Более того — на днях появились сообщения о том, что он вышел из порта Севастополя и направляется в сторону Одессы. "Телеграф" уже писал о том, что в целом известно об этом корабле.