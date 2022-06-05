путин только часть системы: эксперт назвал главную проблему россиян

По мнению политического эксперта, российские политики мечтают о возобновлении СССР

Кровавый диктатор и российский президент владимир путин, развязавший против Украины войну, является лишь частью большой системы, которая мечтала восстановить СССР почти сразу после его распада. Именно поэтому смерть действующего президента рф не остановит российское вторжение.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал политический эксперт Александр Антонюк.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

По словам эксперта, российско-украинская война началась даже не в 2014-м — наши столетние войны с рф имеют более глубинный уровень, чем некоторые путинские комплексы.

"Следует понимать, что сам путин – это лишь частичка целой системы, которая мечтала возобновить какой-то СССР-2 сразу после его развала. Так что не следует упрощать. Давайте также вспомним, что Приднестровье (анклав, первую горячую точку на постсоветском пространстве) создали еще до путина. Еще важный момент. При Брежневе советские войска вошли в Афганистан. Затем генсеками были Черненко, Андропов, Горбачев – и только при нем состоялось выведение войск, и то не сразу", — отметил Антонюк.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Кремль пытается найти жалкую замену СССР 2.0 Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар", с глава Национального антарктического научного центра Евгений Дикий специально для "Телеграфа":

Он добавил, что россия — это правопреемник СССР, где изменение генсеков ничего не менялось. А геополитическая стратегия страны-агрессора – это имперство и имперские амбиции. Именно поэтому, по мнению Антонюка, если завтра вместо путина править рф станет, например, Патрушев, ничего кардинально не измениться.

Антонюк отметил, что россияне уже фактически аннексировали Беларусь, а также создали горячие точки в Молдове, Грузии, Нагорном Карабахе и Украине (речь о 2014-м, а в 2022-м РФ пошла на украинские земли открытой войной).

"К этой войне россияне готовились масштабно и системно. Возможно — с 2004 года, после нашей Оранжевой революции. На чем держится путин? Он не является гением ни политической, ни военной мысли. Он типичный представитель российского шовинизма, переросшего в нацизм. При этом многие опасаются, что убери завтра резко путина как символ — начнется смута и развал россии. И задача любого условного постпутина, преемника, следующего императора – максимально удержать россию в нынешних границах. К коим она причисляет Крым и (неофициально) Донбасс, а теперь уже и части Херсонской и Запорожской областей. И как только мы начнем возвращать свое, встанет вопрос – будет ли система, которая смогла восстановиться после развала СССР, нам мешать? Думаю, что будет".

Ранее "Телеграф" сообщал, что путин выступил с новыми угрозами в адрес Украины, анонсировав новые удары. Все потому что ему не понравилась передача украинским воинам ракетных систем залпового огня HIMARS.