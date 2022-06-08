лавров заявил о "готовности Украины" решить ситуацию с портами

В россии снова сделали ряд заявлений по экспорту зерна, заблокированного рф

россия обсуждает с Турцией планы по разминированию украинских портов для вывоза зерна, ведь невозможность его экспорта может угрожать продовольственным кризисом и даже голодом по всему миру. Согласно данным турецкой стороны, Украина якобы готова обеспечить проход судов через заминированную акваторию.

Об этом в среду, 8 июня, заявил министр иностранных дел россии сергей лавров во время своего очередного визита в Турцию. По словам российского политика, россия готова к проведению четырехсторонней встречи с ООН, Турцией и Украиной, чтобы решить вопрос вывоза зерна в Стамбуле.

Читайте также: Категория Мир Украина, Турция и россия договорились о схеме вывоза зерна? Что известно Разминированием акватории будут заниматься турецкие военные, они должны сопровождать корабли к нейтральным водам

Также лавров подчеркнул, что москва якобы гарантирует не пользоваться ситуацией в рамках так называемой "военной операции", если Киев все же разминирует порты.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением по разминированию украинской акватории, назвав два аспекта, которые могли бы стать лучшими гарантиями от россии. По его словам, россия должна договариваться о вывозе зерна исключительно с теми странами, которым украинская сторона может доверять, а также Украина оставит за собой возможность разместить мощное оружие в регионе разминирования того или иного коридора.

Также напомним, что по словам украинского президента, российские оккупанты аблокировали в украинских портах 22 миллиона тонн зерновых, что угрожает миру масштабным продовольственным кризисом.