НАТО в Польше пугает россиян

россия, развязавшая полномасштабную войну в Украине, должна будет "нейтрализовать потенциальные угрозы" своей безопасности в случае увеличения войск НАТО в Польше.

Об этом в интервью российскому агентству "Интерфакс" заявил директор третьего европейского департамента мид рф Олег Тяпкин.

По словам Тяпкина, россия готовит "соразмерный и адекватный" ответ в случае увеличения группировки НАТО в Польше.

"Разумеется, мы не можем и не будем безучастно наблюдать за наращиванием натовской группировки в Польше. Ответ, как всегда, будет соразмерным и адекватным, направленным на нейтрализацию потенциальных угроз безопасности Российской Федерации", — заявил Тяпкин.

Также Тяпкин добавил, что отношения между странами сейчас очень напряженные, но россия "не будет инициатором" потенциального разрыва дипломатических отношений или снижения их уровня.

"Польша выступает ярым инициатором жесткого санкционного давления на Россию и разрыва не только политических контактов, но и экономических и даже культурных связей. В польских СМИ развернута агрессивная русофобская кампания", — сказал директор третьего европейского департамента мид рф.

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Напомним, в Польше на официальном уровне упрекнули некоторые страны ЕС, которые "забыли, что в Украине идет война".

Недавно в Польше раскрыли детали передачи Украине тяжелого вооружения.