Укр

В поисках живой силы: путина готовят новое решение насчет войны в Украине

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Автор
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путин не готов объявлять всеобщий призыв на войну, но ситуация уже критическая Новость обновлена 15 июня 2022, 06:19
путин не готов объявлять всеобщий призыв на войну, но ситуация уже критическая

Армия рф несет катастрофические потери на украинском фронте

Российский диктатор владимир путин, от которого на днях ожидают новых громких заявлений о войне с Украиной, может объявить всеобщую мобилизацию в рф. Все потому, что кремлевскому войску не хватает живой силы, как и технику — последнюю "расконсервировали" в старых частях едва ли не по всей стране.

По информации Bloomberg, в Кремле не слишком хотят идти на подобный шаг, но ситуация фактически обязывает. Об этом издание узнало из собственных источников в круге высокопоставленных чиновников из европейских стран.

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Также россия может начать замедляться в своих действиях на фронте, чтобы заняться крупной перегруппировкой и более детальным укомплектованием недостающих единиц техники и личного состава.

путин, по словам европейских политиков, не слишком жаждет подобного развития событий — якобы, чтобы не признавать сразу несколько неприятных фактов: а) события в Украине — все же война, а не "спецоперация"; б) задуманное явно идет не по плану.

Вместе с этим в Европе отмечают, что прогресс путинских военных является весьма мизерным и сосредоточен в основном на Луганщине. На многих других территориях армия рф, как известно, понесла серьезные неудачи и была вынуждена отступить. Однако до полного прекращения огня может быть еще очень долго — как минимум, несколько месяцев, утверждают чиновники.

Рассматривают в Кремле и другой вариант. Как пишут аналитики Института изучения войны (США), в россии могут продлить возрастной ценз на разрешение служить в армии. Высшую разрешенную планку могут поднять с 40 до 49 лет, чтобы пополнить ряды войска новым "пушечным мясом".

Помимо этого ISW цитирует российского военного блогера Юрия Котенка, который говорит, что также в армию могут начать разрешать идти тем, у кого не совсем чистое уголовное прошлое, а есть некие проблемы с законом. Причем упор могут сделать на мелких правонарушителях, якобы в качестве перевоспитания и "защиты государства" на Донбассе. Качество военных уже давно перестало интересовать российское руководство.

К слову, в россии уже признали на официальном уровне, что не работают над "освобождением" Украины, а фактически захватывают себе новые территории. Свои действия путинские политики пытаются оправдывать несуществующим притеснением россиян и русскоговорящих.

Напомним, ранее "Телеграф" также писал, что путин, на самом деле, может находиться в коме, а потому сейчас в Кремле в срочном порядке ищут ему замену.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Владимир Путин #Президент РФ