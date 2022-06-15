В поисках живой силы: путина готовят новое решение насчет войны в Украине

Армия рф несет катастрофические потери на украинском фронте

Российский диктатор владимир путин, от которого на днях ожидают новых громких заявлений о войне с Украиной, может объявить всеобщую мобилизацию в рф. Все потому, что кремлевскому войску не хватает живой силы, как и технику — последнюю "расконсервировали" в старых частях едва ли не по всей стране.

По информации Bloomberg, в Кремле не слишком хотят идти на подобный шаг, но ситуация фактически обязывает. Об этом издание узнало из собственных источников в круге высокопоставленных чиновников из европейских стран.

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Также россия может начать замедляться в своих действиях на фронте, чтобы заняться крупной перегруппировкой и более детальным укомплектованием недостающих единиц техники и личного состава.

путин, по словам европейских политиков, не слишком жаждет подобного развития событий — якобы, чтобы не признавать сразу несколько неприятных фактов: а) события в Украине — все же война, а не "спецоперация"; б) задуманное явно идет не по плану.

Вместе с этим в Европе отмечают, что прогресс путинских военных является весьма мизерным и сосредоточен в основном на Луганщине. На многих других территориях армия рф, как известно, понесла серьезные неудачи и была вынуждена отступить. Однако до полного прекращения огня может быть еще очень долго — как минимум, несколько месяцев, утверждают чиновники.

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Рассматривают в Кремле и другой вариант. Как пишут аналитики Института изучения войны (США), в россии могут продлить возрастной ценз на разрешение служить в армии. Высшую разрешенную планку могут поднять с 40 до 49 лет, чтобы пополнить ряды войска новым "пушечным мясом".

Помимо этого ISW цитирует российского военного блогера Юрия Котенка, который говорит, что также в армию могут начать разрешать идти тем, у кого не совсем чистое уголовное прошлое, а есть некие проблемы с законом. Причем упор могут сделать на мелких правонарушителях, якобы в качестве перевоспитания и "защиты государства" на Донбассе. Качество военных уже давно перестало интересовать российское руководство.

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К слову, в россии уже признали на официальном уровне, что не работают над "освобождением" Украины, а фактически захватывают себе новые территории. Свои действия путинские политики пытаются оправдывать несуществующим притеснением россиян и русскоговорящих.

Напомним, ранее "Телеграф" также писал, что путин, на самом деле, может находиться в коме, а потому сейчас в Кремле в срочном порядке ищут ему замену.