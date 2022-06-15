Украинские защитники "денацифицировали" еще одного прокремлевского пропагандиста

Все, кто приходит с оружием на украинские территории, становятся удобрением для плодородной украинской земли

Украинские защитники ликвидировали еще одного прокремлевского пропагандиста Сергея Постнова. Российский военный журналист участвовал в так называемой "спецоперации" в Украине в составе группировки "V". Мужчина снимал пропагандистский контент с самого начала полномасштабного вторжения рф.

Как в среду, 15 июня, сообщили в Совете ветеранов центрального аппарата ОВД, Постнов участвовал в боевых действиях под Гостомелем, а также выполнял преступные служебно-боевые задания российских командиров в Харьковской и Луганской областях. Также отмечается, что журналист погиб ночью с 13 на 14 июня.

"Его отличали высокий профессионализм, организованность и усердие, а также творческий подход в решении задач", — отмечается в тексте сообщения Совета.

Российский военный журналист погиб на войне в Украине

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Информацию о ликвидации полковника Сергея Постнова, являвшегося начальником группы информационного реагирования 1-го отделения Департамента по взаимодействию со СМИ росгвардии, подтвердили и в Украине. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил украинский военнослужащий и блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Официально денацифицированный и демилитаризованный", — написал он.

Следует добавить, что в 2002 году Сергей Постнов по распределению попал во внутренние войска Министерства внутренних дел россии. Ликвидированный пропагандист работал журналистом, а затем стал редактором окружной газеты "Зоркий часовой". Постнов выполнял задачи по информационному сопровождению войск в различных горячих точках ведения боевых действий. Долгое время он являлся сотрудником редакции военного журнала "На боевом посту", откуда пошел служить в центральный аппарат росгвардии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинским защитникам удалось ликвидировать одного из лучших российских десантников — командира 104 десантно-штурмового полка, подполковника Александра Досягаева.