В Кремле говорят о "больших проблемах" Украины

Пресс-секретарь кровавого диктатора путина дмитрий песков не оставил без внимания реплику замглавы Совбеза рф дмитрия медведева насчет угроз украинской государственности. По словам чиновника, Украине создают "большие проблемы" имеющиеся на территории страны некие "националистические подразделения".

Именно поэтому медведев в своем высказывании об исчезновении нашей страны через два года может оказаться прав, считает песков. Такое заявление главного рупора Кремля цитирует Telegram-канал российского журналиста Дмитрия Смирнова "Пул N3".

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песков говорит о неизвестных "больших проблемах", которые, судя по всему, создают в Украине националисты. Именно это якобы и "не сулит Украине ничего хорошего".

"Продолжается сопротивление националистических подразделений, — говорит пресс-секретарь путина, — продолжается нежелание и неготовность руководства Украины как-то обуздать эти националистические подразделения".

Чиновник считает, украинские власти не хотят "трезво оценивать ситуацию". Таким образом продолжается вечная прокремлевская риторика о несостоятельной Украине и управлении со стороны Запада.

Судя по всему, в рф попросту не знаю о понятиях добрососедства и союзничестве. Ведь хорошие страны не планируют нападения на своих ближайших соседей, и речь — не только об Украине. По словам литовского депутата, в случае успеха в Украине Кремль через пять лет обязательно бы пошел войной на страны Балтии.

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