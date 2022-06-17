путин выдал очередную невероятную ложь насчет войны с Украиной

Глава кремля на полном серьезе рассказал, что рф якобы не уничтожает украинские города

В пятницу, 17 июня, на 114-й день полномасштабного вторжения рф в Украину владимир путин цинично заявил, что не хочет превращать в руины украинские населенные пункты.

Об этом президент россии рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Президент рф заявил, что российские солдаты не должны превращать города в подобие Сталинграда, при этом ежедневно россия обстреливает мирные города Украины, а некоторые населенные пункты уже превращены в руины. Кроме того, путин цинично обвинил ВСУ в обстрелах Донецка, хотя по видео прилетов понятно, что стреляют по городу из оккупированной территории. Примечательно, что путин назвал обстрелы жилых кварталов "преступлением против человечности" и заявил, что эту проблему удастся решить.

Также глава кремля рассказал о маневрах российской армии на Донбассе.

"Они (украинцы) действуют из укрепрайонов и штурмовать их нецелесообразно, так как это приведет к большим жертвам со стороны атакующих сил. Поэтому ведется работа по заходу в тыл к этим формированиям".

Ранее сообщалось, что путин сделал циничное заявление об украинском зерне. Кроме того, глава кремля вновь напомнил миру, что у него есть ядерная кнопка.