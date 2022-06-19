"Стреляли из крейсера Москва?": в рф сообщили об уничтожении 50 генералов ВСУ, в сети лишь посмеялись

В сети в открытую смеются над российской пропагандой

В воскресенье, 19 июня, на 116-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в минобороны рф отчитались, что "уничтожили 50 генералов и офицеров ВСУ", а в сети лишь посмеялись с очередной "сказки" кремля.

Об этом сообщает кремлевское издание РБК.

По информации источника, российская армия нанесла удар высокоточными ракетами "Калибр" по пункту управления украинских войск, в результате чего якобы "уничтожены 50 генералов и офицеров ВСУ".

"Российские военные нанесли удар высокоточными ракетами "Калибр" по пункту управления украинских войск в Днепропетровской области, уничтожены более 50 генералов и офицеров ВСУ, сообщило Минобороны России", — гласит сообщение РБК в Facebook.

В сети лишь посмеялись с этой "новости", а один из пользователей пошутил, что рф, наверное, стреляла из крейсера "Москва", который ранее был потоплен ВСУ.

Добавим, что оккупанты накануне действительно обстреляли Днепропетровскую область. Россияне ударили по нефтебазе в Новомосковском районе, в результате чего погибли два человека. Кроме того, 18 июня захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, где попали в объект социальной инфраструктуре. Также оккупанты обстреляли Апостоловскую общину (село Великая Костромка), где была повреждена линия электропередач.

Напомним, в начале июня стало известно, что россияне на войне в Украине потеряли еще одного генерала.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области в конце апреля ВСУ ликвидировали двух генералов армии рф.