Укр

Слишком много провалов в Украине? Россияне сменили очередного ключевого генерала

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
303
Российские власти сменили Власенко на Маликова Новость обновлена 21 июня 2022, 17:24
Российские власти сменили Власенко на Маликова

В последнее время в командовании росвойск происходит все больше перестановок

Российская армия на фоне тотальных потерь среди личного состава и неудач в войне против Украины снова проводит "кадровые ротации". Причем на самом высоком уровне – среди генерал-лейтенантов.

Об этом во вторник, 21 июня, сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

По данным разведчиков, росгвардия произвела кадровые перестановки и устранила первого заместителя командира Северокавказского округа, а ему на смену был поставлен сотрудник российской ФСБ. Так, вместо генерал-лейтенанта Сергея Власенко был поставлен генерал-лейтенант Анатолий Маликов, который до этого был начальником главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительных работ ФСБ.

Напомним, что несколькими днями ранее российские власти уволили еще одного генерала среди руководителей воздушно-десантных войск. Его обвинили в бездарном командовании во время так называемой "спецоперации" в Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россия сменяет руководителей не только в боевых подразделениях своей армии, но и на оккупированных территориях Украины. В частности, на временно оккупированном Донбассе новым "главным управленцем" был поставлен Виталий Хоценко.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Ротация #Генералы #Армия РФ