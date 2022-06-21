Слишком много провалов в Украине? Россияне сменили очередного ключевого генерала

В последнее время в командовании росвойск происходит все больше перестановок

Российская армия на фоне тотальных потерь среди личного состава и неудач в войне против Украины снова проводит "кадровые ротации". Причем на самом высоком уровне – среди генерал-лейтенантов.

Об этом во вторник, 21 июня, сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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По данным разведчиков, росгвардия произвела кадровые перестановки и устранила первого заместителя командира Северокавказского округа, а ему на смену был поставлен сотрудник российской ФСБ. Так, вместо генерал-лейтенанта Сергея Власенко был поставлен генерал-лейтенант Анатолий Маликов, который до этого был начальником главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительных работ ФСБ.

Напомним, что несколькими днями ранее российские власти уволили еще одного генерала среди руководителей воздушно-десантных войск. Его обвинили в бездарном командовании во время так называемой "спецоперации" в Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россия сменяет руководителей не только в боевых подразделениях своей армии, но и на оккупированных территориях Украины. В частности, на временно оккупированном Донбассе новым "главным управленцем" был поставлен Виталий Хоценко.