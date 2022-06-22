У лаврова выступили с угрозами в адрес США: из-за чего на этот раз
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Американцы знатно потроллили россиян
В среду, 22 июня, на 119-й день полномасштабного вторжения рф в Украину власти США не разрешили прилет спецрейса российской госавиации, который должен был забрать сотрудников российских загранучреждений и членов их семей.
Об этом сообщило министерство иностранных дел россии, передает РИА Новости.
В мид рф пожаловались не действия американской стороны. Там обратили внимание, что борт должен был прилететь за теми сотрудниками, которым сам же госдеп предписал покинуть территорию США до конца месяца. В россии после запрета спецрейса пригрозили "ответными мерами", о которых будет объявлено по дипломатичным каналам.
"В случае отказа в допуске российского спецборта неизбежно последуют контрмеры, в том числе асимметричного характера, о которых мы уведомим в установленном порядке по дипломатическим каналам", — сообщили в мид рф.
Ранее глава мид рф сергей лавров нелепо прокомментировал санкции Зеленского против путина. А в начале июня министр иностранных дел россии нахамил журналисту из-за неудобного вопроса.
Напомним, лавров недавно выдал новые циничные заявления о "спецоперации".