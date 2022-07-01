"Остается под контролем": в россии сделали нелепое заявление о Змеином

россия не оставляет попыток "замылить" глаза своему населению

Остров Змеиный в акватории Черного моря, из которого накануне украинским защитникам все же удалось выбить оккупационную армию рф, якобы остается под контролем россии.

Об этом в пятницу, 1 июля, заявил депутат госдумы рф от крымского региона алексей черняк, отметив, что спецоперация по уходу российских военных с острова была необходима, чтобы сохранить им, — пишут росСМИ.

"Наши бойцы из сил специальных операций вооруженных сил россии освободили остров Змеиный от украинских националистов, отразили несколько атак, попыток высадки украинского десанта, сбили значительное количество авиации и дронов. Далее остров становится под контроль наших ракет, флота и вкс", — пояснил он.

Читайте также: Категория Украина У путина признали провал на острове Змеином и смешно попытались оправдаться Россияне назвали свое спешное бегство с украинского острова "жестом доброй воли"

Напомним, что ранее в министерстве обороны рф заявили, что россия вывела свой гарнизон с острова Змеиный, что расположен в акватории Черного моря и назвала этот шаг так называемым "жестом доброй воли", который должен продемонстрировать миру, что россия якобы не мешает усилиям ООН, которая пытается организовать коридор для транспортировки сельхозпродукции из Украины.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что как жители страны — агрессора отреагировали на выбивание российских кафиров из украинского острова Змеиный.

Также следует добавить, что выбить кровавую армию россии с многострадального острова удалось благодаря новому украинскому оружию — гаубицам "Богдана".