Мало получил под Изюмом? Глава путинского Генштаба, возможно, засветился в Украине

Российских чиновников все чаще отправляют проверять ситуацию на местах

Через неделю после предполагаемого визита российского министра обороны сергея шойгу на фронтовые позиции оккупантов похожий подвиг решил повторить и начальник Генштаба вс рф валерий герасимов. Российский генерал побывал в том же командном пункте, что и шойгу, о чем свидетельствуют появившиеся фотографии.

По информации росСМИ, герасимов якобы занимался проверкой задействованных в "спецоперации" войск, их техническое обеспечение, а особенно — автоматизированные системы боевого управления. Также сообщается о проведении нескольких совещаний.

Россияне отчитываются, будто бы начгенштаба российской армии заслушал нескольких командующих подразделениями и исследовал вопросы обеспечения солдат.

Тем временем в соцсетях подобные поездки уже стали поводом для скандала. Интересно, что возмущение герасимов вызывает как у украинцев, так и у россиян. Некоторые даже проиллюстрировали свое отношение мемами.

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Стоит отметить, что это может быть уже не первая поездка валерия герасимова в Украину после начала полномасштабного вторжения рф. В конце апреля многие сообщали, что путинский генерал якобы был замечен в районе Изюма Харьковской области.

Буквально через несколько дней по СМИ прошла информация о его ранении. Военные журналисты утверждали, что ВСУ немного "недоработали" насчет этого россиянина. Позже появилось еще одно подтверждение тому, что герасимов действительно уехал в рф "трехсотым".