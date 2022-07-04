путин в разговоре с шойгу "пожалел" российских солдат (видео)

путин рассчитывает на успех росармии не только в Луганской области, но и на других направлениях в Украине

Кровавый российский лидер владимир путин встретился с министром обороны рф сергеем шойгу, чтобы обсудить частичный успех армии россии в Луганской области. Во время разговора диктатор путин заявил, что подразделения, принимавшие активное участие в боях за украинскую Лугащину и якобы одержавшие там победу, должны отдохнуть и набраться сил.

"О предложениях командиров на местах, подразделения, принимавшие активное участие в боевых действиях и получившие успех, победу на Луганском направлении, безусловно должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности, а другие военные подразделения, включая группировку "восток", должны выполнять свои обязанности по ранее утвержденным планам и единому замыслу", — сказал он.

путин также отметил, что надеется, что по другим направлениям все будет происходить ровно так же, как происходило на Луганском до настоящего времени.

Напомним, что накануне министр обороны россии сергей шойгу доложил президенту владимиру путину ложные сведения о полном захвате российской армией Луганской области.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что в Лисичанске идут кровавые бои с оккупантами. В частности, председатель ОВА Сергей Гайдай заявил, что ситуация в области сейчас крайне сложная.