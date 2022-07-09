"Традиционная фсбшная тактика": политолог рассказал, кто может стоять за слухами о болезни путина

Не все верят слухам о болезни российского диктатора

В последнее время в СМИ появилось много информации о том, что российский диктатор владимир путин якобы тяжело болен и вскоре может оставить пост, однако есть вероятность того, что подобные слухи распространяет сам кремль.

Как рассказал "Телеграфу" политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли, к распространению информации об ухудшающемся здоровье путина могут быть причастно высшее российское руководство и ФСБ.

По его словам, это необходимо для того, чтобы потом диктатор появился перед камерами и опроверг слухи, в том числе, и для иностранной прессы.

"Традиционная фсбшная тактика – напустить побольше тумана, запутать противника, задурить всем голову", — сказал Яли.

Он напомнил, что во время недавнего форума в Санкт-Петербурге путин часами сидел перед людьми и отвечал на вопросы, а в последнее время он весьма часто предстает перед камерами.

Больше о том, так ли болен путин, как об этом говорят, какие есть кандидаты на смену, а также как уход диктатора повлияет на российско-украинскую войну читайте в материале "Телеграф": Кто распускает слухи о болезнях Путина и за что на самом деле борются его преемники.