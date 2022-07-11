Как апокалипсис: в российском Сочи сирены и потоп (видео)

Под тревожный вой по улицам российского города поплыли автомобили

Пока украинцы снова всей страной слушают воздушную тревогу, в Донецкой области произошел ужасный "прилет" в Часовом Яру и в Харькове три взрыва за ночь, россиянам наконец-то тоже не до смеха. В курортном Сочи на юге России воют сирены. Пока не из-за работы HIMARS, а из-за природного катаклизма – в городе в очередной раз произошел потоп.

Как сообщают российские телеграмм-каналы, в том числе официальный канал пропагандистского RT, из-за мощных дождей, идущих в Краснодарском крае, вышла из берегов река Восточный Дагомыс. Вода в ней поднялась настолько, что вылилась на улицы города и полностью покрыла автомобили россиян.

Сообщается, что на Батумском шоссе легковой транспорт просто смывает с дороги. Залило также первые этажи жилых домов. По улицам грязная вода несется настолько бурным потоком, что сносит все на своем пути. И вся эта апокалиптическая картина сопровождается воем сирен, который местные сняли на свои телефоны. Информации о разрушениях и пострадавших от потопа пока нет. Она ожидается со временем, когда уровень воды несколько спадет и станут ясны масштабы катастрофы.

Между тем, как сообщал "Телеграф", в России из-за нехватки строительных материалов решили строить деревянные высотки. Как они будут справляться с погодными катаклизмами типа сочинского потопа, который в регионе далеко не первый – одна из главных интриг этой инициативы.