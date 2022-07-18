шойгу дал особое задание оккупантам

Минобороны рф утверждает, что шойгу снова проинспектировал оккупационные войска

министр обороны российской федерации сергей шойгу приказал командирам оккупантов уничтожать ракетное и артиллерийское оружие большой дальности Вооруженных сил Украины, из которого якобы ведутся обстрелы населенных пунктов Донбасса, а также тыловую инфраструктуру российских войск.

Соответствующую информацию в понедельник, 18 июля, обнародовало министерство обороны рф в своем Телеграмм-канале, отметив, что задачу ликвидировать предоставленное Украине западное оружие дальнего действия шойгу отдал генерал-лейтенанту рустаму мурадову во время посещения командного пункта "Восток".

"Главе российского военного ведомства доложили о текущей ситуации и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в зоне ответственности", — говорится в тексте публикации ведомства.

После доклада шойгу заявил о необходимости усилить ударные возможности группировки. Кроме того, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности украинцев, из которых они якобы ведут обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса, а также совершают умышленные поджоги полей с пшеницей и хранилищ с зерном.

Стоит отметить, что ранее информацию о том, что группировкой "Восток" руководит именно рустам мурадов, вообще не выносили.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями ранее сергей шойгу приехал в Украину с так называемой проверкой, что был воспринят украинцами как тревожный сигнал о подготовке вражеской армии к новому этапу наступательных действий в войне против нашей страны.