В рф выдали очередную порцию бреда

В четверг, 25 августа, на 183-й день полномасштабного вторжения рф Совет Госдумы рф призвал ООН и МАГАТЭ потребовать от Украины "немедленного прекращения обстрелов Запорожской АЭС".

Соответствующее заявление размещено на сайте Госдумы рф. В сообщении говорится, что защитить электростанцию удается "только благодаря самоотверженности российских военнослужащих", а удары по ЗАЭС, которые якобы наносит Украина, названы "террористическими по своей сути".

Совет Госдумы также потребовал от стран Запада прекратить поставки вооружений и назвал их "соучастниками и пособниками преступлений" "антинародного киевского режима".

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