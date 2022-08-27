"Как замаячили миллионы, словно дьявол ее душу забрал": безрукого российского оккупанта предала невеста

Россиянин три года встречался с бывшей возлюбленной

Российский оккупант, потерявший руку во время полномасштабного вторжения в Украину, рассказал, что его бросила невеста по возвращению домой.

Соответствующая статья была опубликована на сайте mosregtoday.ru. В интервью захватчик пожаловался на свою невесту, пытавшуюся снять с его карты деньги, которые пришли за ранение.

23-летний контрактник потерял правую руку в Украине — ее оторвало миной. Кроме того, ему осколками пробило легкие и ребра. Оккупанта по приезду в российский госпиталь удивило предательство невесты, с которой до этого он был счастлив целых три года.

"Свою карту, на которую начисляли солдатскую зарплату, я оставил ей. Когда пришла СМС о перечислении крупной денежной выплаты за ранение, я, словно что-то предчувствуя, поменял пин-код. И через некоторое время мне приходит другая эсэмэска – кто-то по старому пин-коду пытался снять со счета очень крупную сумму", — поведал оккупант.

Затем он созвонился с любимой, которая рассказала, что хотела снять деньги, ведь ей надо одеться.

"Не пойму, что с ней случилось. Мы так любили друг друга, она была такой нежной и ласковой, а как замаячили эти миллионы, словно дьявол ее душу забрал. И я не один с такой историей", — сказал захватчик.

В сети лишь высмеяли оккупанта.

Ранее сообщалось, что захватчики получили новые методички для общения с украинцами на оккупированных территориях. Накануне рф обстреляла Харьков и Запорожье.