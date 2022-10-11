Силы россии истощены: глава британской разведки объяснил, что бьет по путину

Россияне все больше пытаются понять причины провала путина

На фоне успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины российская армия теряет все больше оккупированных территорий, а также теряет поддержку населения россии. Это приводит к снижению рейтинга президента российской федерации владимира путина и делает его власть менее стабильной.

Об этом сообщил глава британской разведки Ричард Мур в комментарии для информационного издания "CNN". По его словам, простые россияне все чаще подсчитывают цену вторжения в Украину и видят, "насколько сильно" их президент "неверно оценил ситуацию". Кроме того, последние события прокомментировал директор Центра правительственной связи Британии Джереми Флемминг. Он считает, что у путина были слишком высокие ставки, за что теперь он и расплачивается.

"Из-за небольшого эффективного внутреннего вызова его решения оказались ошибочными. Это стратегия с высокими ставками, которая ведет к стратегическим ошибкам в суждениях. Их достижения сводятся на нет", — заявил он во время выступления во вторник на ежегодной лекции по безопасности RUSI в Лондоне.

Флеминг отмечает, что уже потерпев неудачу в двух крупных военных стратегиях, план путина столкнулся со смелой реальностью украинской обороны, российская армия истощена, у них нет запасов и боеприпасов. Старший разведчик также рассказывает, что простые россияне продолжают "убегать от призыва".

"Они знают, что их доступ к современным технологиям и внешнему воздействию будет резко ограничен. И они испытывают масштабы ужасающих человеческих жертв войны", — пояснил Флеминг.

Как сообщал "Телеграф" ранее, американский историк Тимоти Снайдер пояснил, что сейчас есть то, что интересует владимира путина больше, чем победа в войне с Украиной. Президент рф из-за этого может вывести свои войска.