Возвращаются домой в пакетах и массово сдаются в плен. Как прошли три недели российской мобилизации

Частичная мобилизация в россии, которая началась 22 сентября, идет по плану. Украинские соцсети пестрят массовой сдачей в плен "чмобиков" (частично мобилизованных), также зафиксированы многие случаи потерь среди вновь прибывших на фронт, их начала признавать даже россия. Последним в россии стал скандал с гибелью только что призванных военных еще до попадания на фронт. Плохой новостью стало то, что россияне начали принудительную мобилизацию и на оккупированных территориях, поэтому мужчинам советуют скрываться, попытаться уехать или сдаваться в плен ВСУ.

Подводим итоги российской кампании мобилизации и разбираем самые большие ее проблемы.

Массовые потери

Сообщения о потерях среди мобилизованных и сдаче в плен украинская сторона публикует уже неделю. Сегодня российские власти впервые признали гибель мобилизованных на войне в Украине. Да, губернатор Челябинской обл. подтвердил, что пятеро мобилизованных мужчин из города Коркино погибли "в зоне специальной военной операции в Донбассе". Семьи погибших получат по миллиону рублей.

Информация о потерях начала просачиваться в росте чуть раньше: 10 октября "Вечерний Карпинск" сообщил о гибели 3 мобилизованных под Херсоном. 11 октября екатеринбургское "It’s My City" рассказало, что погиб Евгений Бизяев из Краснотурьинска, но позже военкомат заявил его родственникам, что мужчина получил ранения и остался в живых. 12 октября глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков рассказал о гибели под Лисичанском мобилизованного адвоката из Петербурга Андрея Никифорова.

Адвокат из Петербурга Андрей Никифоров

Также мобилизованные гибнут, не добравшись до фронта. BBC сообщает, что не успели доехать до фронта и умерли по разным причинам в учебных центрах по меньшей мере 14 резервистов.

3 октября сообщалось о гибели мобилизованного в Новосибирском училище. 35-летний уроженец Братска Александр Колтун якобы умер во сне. Официальная причина смерти Колтуна – сердечный приступ. Однако семья подозревает, что смерть была насильственной, на теле мужчины якобы были обнаружены гематомы и следы переломов.

В Свердловской области погибли трое мужчин, неофициальной версией является потасовка, однако, как говорят власти, один погиб от сердечного приступа, другой наложил на себя руки, а третий умер от цирроза печени.

Сдача в плен

российский мобилизованный Егор Чеботарев с кистой в голове был призван 22 сентября, боевой подготовки перед отправкой в Украину его подразделение не проходило. Попав под обстрел в Заречном, командир взвода их покинул, и они выбирались самостоятельно. Чеботареву стало плохо, его коллеги оставили его одного. Он потерял ориентировку и 1 октября сдался в плен.

Бурят из Улан-Удэ сдался в плен на востоке Харьковской области, его мобилизовали 8 сентября в воинскую часть 34214 и направили в мотострелковый батальон. А 22 сентября его батальон был в Украине.

Бойцы 92 бригады взяли в плен пятерых мобилизованных россиян. На видео они рассказывают, что были переброшены на границу Харьковщины и Луганщины через Сватово, заняли позиции в чистом поле и больше от своего командования ничего не слышали. После того как их окопы затопило дождем, пошли назад, но попали на украинский блок-пост.

Бригада в Харьковской области также взяла в плен бойца элитной 2-й Таманской дивизии Алексея Пашкова. Его командиры бросили бойцов и скрылись:

Что можно получить в русской армии, кроме ранений

Мобилизированные в массово жалуются на старое советское снаряжение, покупку еды за свои средства, ночевку в землянках, попойку призывников и портянки вместо носков. Ранее соцсетями разлетелось видео с наставлениями новоприбывшим, где им советуют купить себе тампоны на случай ранения.

Вот на этом видео мобилизованном из москвы жалуется, что его группе выдали списанное оружие, еду приходится покупать самим. Они 4 дня жили в землянке и устроили забастовку, чтобы не ехать на войну:

Солдаты в Туве недовольно распаковывают мешки с носками. Там они надеялись увидеть оружие:

В Якутии мобилизованным на войну выдали автомобильную аптечку, пачку прокладок и шоколадку:

"Радио Свобода" отмечает, что мобилизованные также содержатся в военном городке Солотя близ Валуек. Призванные публикуют фото алкогольных пикников в соцсетях и добавляют геолокацию. 36-летний Артур Харак из Санкт-Петербурга на снимках из расположения 752 мотострелкового полка показывает советское вооружение, автомат Калашникова 1974 года и тканевый результат для магазинов. Харак проводит время с призывниками на пикнике в соседнем лесу.