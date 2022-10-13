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Возвращаются домой в пакетах и массово сдаются в плен. Как прошли три недели российской мобилизации

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
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Автор
Мобилизированные получают советские каски, автоматы из 70-х, портянки вместо носков Новость обновлена 13 октября 2022, 19:07
Мобилизированные получают советские каски, автоматы из 70-х, портянки вместо носков

Частичная мобилизация в россии, которая началась 22 сентября, идет по плану. Украинские соцсети пестрят массовой сдачей в плен "чмобиков" (частично мобилизованных), также зафиксированы многие случаи потерь среди вновь прибывших на фронт, их начала признавать даже россия. Последним в россии стал скандал с гибелью только что призванных военных еще до попадания на фронт. Плохой новостью стало то, что россияне начали принудительную мобилизацию и на оккупированных территориях, поэтому мужчинам советуют скрываться, попытаться уехать или сдаваться в плен ВСУ.

Подводим итоги российской кампании мобилизации и разбираем самые большие ее проблемы.

Массовые потери

Сообщения о потерях среди мобилизованных и сдаче в плен украинская сторона публикует уже неделю. Сегодня российские власти впервые признали гибель мобилизованных на войне в Украине. Да, губернатор Челябинской обл. подтвердил, что пятеро мобилизованных мужчин из города Коркино погибли "в зоне специальной военной операции в Донбассе". Семьи погибших получат по миллиону рублей.

Информация о потерях начала просачиваться в росте чуть раньше: 10 октября "Вечерний Карпинск" сообщил о гибели 3 мобилизованных под Херсоном. 11 октября екатеринбургское "It’s My City" рассказало, что погиб Евгений Бизяев из Краснотурьинска, но позже военкомат заявил его родственникам, что мужчина получил ранения и остался в живых. 12 октября глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков рассказал о гибели под Лисичанском мобилизованного адвоката из Петербурга Андрея Никифорова.

Андрей Никифоров
Адвокат из Петербурга Андрей Никифоров

Также мобилизованные гибнут, не добравшись до фронта. BBC сообщает, что не успели доехать до фронта и умерли по разным причинам в учебных центрах по меньшей мере 14 резервистов.

3 октября сообщалось о гибели мобилизованного в Новосибирском училище. 35-летний уроженец Братска Александр Колтун якобы умер во сне. Официальная причина смерти Колтуна – сердечный приступ. Однако семья подозревает, что смерть была насильственной, на теле мужчины якобы были обнаружены гематомы и следы переломов.

В Свердловской области погибли трое мужчин, неофициальной версией является потасовка, однако, как говорят власти, один погиб от сердечного приступа, другой наложил на себя руки, а третий умер от цирроза печени.

Сдача в плен

российский мобилизованный Егор Чеботарев с кистой в голове был призван 22 сентября, боевой подготовки перед отправкой в Украину его подразделение не проходило. Попав под обстрел в Заречном, командир взвода их покинул, и они выбирались самостоятельно. Чеботареву стало плохо, его коллеги оставили его одного. Он потерял ориентировку и 1 октября сдался в плен.

Бурят из Улан-Удэ сдался в плен на востоке Харьковской области, его мобилизовали 8 сентября в воинскую часть 34214 и направили в мотострелковый батальон. А 22 сентября его батальон был в Украине.

Бойцы 92 бригады взяли в плен пятерых мобилизованных россиян. На видео они рассказывают, что были переброшены на границу Харьковщины и Луганщины через Сватово, заняли позиции в чистом поле и больше от своего командования ничего не слышали. После того как их окопы затопило дождем, пошли назад, но попали на украинский блок-пост.

Бригада в Харьковской области также взяла в плен бойца элитной 2-й Таманской дивизии Алексея Пашкова. Его командиры бросили бойцов и скрылись:

Что можно получить в русской армии, кроме ранений

Мобилизированные в массово жалуются на старое советское снаряжение, покупку еды за свои средства, ночевку в землянках, попойку призывников и портянки вместо носков. Ранее соцсетями разлетелось видео с наставлениями новоприбывшим, где им советуют купить себе тампоны на случай ранения.

Вот на этом видео мобилизованном из москвы жалуется, что его группе выдали списанное оружие, еду приходится покупать самим. Они 4 дня жили в землянке и устроили забастовку, чтобы не ехать на войну:

Солдаты в Туве недовольно распаковывают мешки с носками. Там они надеялись увидеть оружие:

В Якутии мобилизованным на войну выдали автомобильную аптечку, пачку прокладок и шоколадку:

"Радио Свобода" отмечает, что мобилизованные также содержатся в военном городке Солотя близ Валуек. Призванные публикуют фото алкогольных пикников в соцсетях и добавляют геолокацию. 36-летний Артур Харак из Санкт-Петербурга на снимках из расположения 752 мотострелкового полка показывает советское вооружение, автомат Калашникова 1974 года и тканевый результат для магазинов. Харак проводит время с призывниками на пикнике в соседнем лесу.

Автомат Калашникова 1974 года
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#Мобилизация #Росія #Частичная мобилизация #Армия РФ