путин перевел соседние с Украиной регионы рф на особый режим: что это значит

Теперь определенные ограничения касаются ряда российских регионов

Президент российской федерации владимир путин, кроме введения военного положения в четырех аннексированных областях, ввел в приграничных с Украиной регионах рф средний уровень реагирования, в других регионах Центрального и Южного федеральных округов – уровень повышенной готовности. Также по указу, подписанному диктатором, уровень базовой готовности введен в других субъектах федерации.

Средний уровень реагирования касается аннексированного Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя и подразумевает:

временное отселение жильцов в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;

ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;

введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда из нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;

усиление охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирования транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов представляют повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей природной среды;

ввод контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.

Как сообщал "Телеграф" ранее, оккупанты начали "эвакуироваться" из Херсона, хотя говорят, что "не сдают город". В большинстве своем они переводят все свои администрации на левый берег Днепра.