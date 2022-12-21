"Добились самой низкой летальности": шойгу сделал очередное нелепое заявление о войне

Министр обороны рф уверяет, что летальность в войне против Украины составила меньше половины процента

Российские вооружённые силы в ходе полномасштабной войны в Украине якобы добились самой низкой летальности в истории военной медицины.

Об этом заявил министр обороны рф сергей шойгу в ходе своего выступления заседании коллегии Минобороны россии, которое состоялось сегодня, 21 декабря в москве.

По его словам, военные медики на фронте якобы оказывают первую помощь российским военным за десять минут, а в медицинские подразделения доставляют их примерно за час.

Также он подчеркнул, что медики добились низкой летальности на этапах эвакуации раненых.

"В госпитальном звене летальность составила меньше половины процента. Это – самый низкий показатель за всю историю военной медицины", — заявил шойгу.

Однако в своей речи министр не упомянул, как оккупанты бросают своих же на поле боя, а также то, что по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 21 декабря потери россии среди личного состава составляют 99 740 человек.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что во время отступлениях с Херсона далеко не всем российским оккупантам удалось добраться до берега целыми, поскольку они расстреливали своих же сослуживцев. Нагрудная камера одного из захватчиков запечатлела "friendly fire" момент.

Кроме того, блогер Владимир Золкин рассказал, как россияне экономят на погибших военных, чтобы не выплачивать обещанную сумму горюющим семьям.