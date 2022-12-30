"Воюем с НАТО, а спецоперация по плану": путинской пропаганде выдали методичку о том, как подводить итоги 2022 года

В кремле уже готова новая методичка для пропагандистов

Не имея значимых успехов в войне в Украине россия вынуждена подготавливать своим пропагандистам методички о том, как "правильно" нужно подводить итоги уходящего 2022 года. Рекомендации в документе разделены на четыре блока: "Главное", "Усиление России", "СВО" (война в Украине) и "Новый миропорядок".

Как передает российское издание "Медуза", в распоряжении их редакции оказался экземпляр данных рекомендаций.

Раздел "Главное"

В этом разделе авторы методички (сотрудники Администрации президента) рекомендуют пропагандистам подчеркнуть, что кремлевский диктатор владимир путин, отправив войска в Украину, "принял единственно верное решение, предотвратив готовящееся нападение Украины и НАТО на территорию россии". Указывается, что страны Запада якобы с 2014 года готовились к атаке на россию и собирались "разделить и покорить русский народ". Примечательно, что в 2014 года именно рф начала войну с нашей страной.

Так называемая "спецоперация"

Уже традиционно для пропаганды создатели рекомендаций советуют говорить, что "спецоперация" "успешна", а в качестве подтверждения этому рассуждают о "защите россией миллионов русских людей, возвращении русских земель и укреплении национальной безопасности".

"В россии теперь 89 регионов, а площадь увеличилась более чем на 80 тысяч квадратных километров. Эта территория в три раза больше Крыма и в два раза больше Словакии или Хорватии, Дании или Швейцарии. Расширение границ россии за счет воссоединения с Запорожской и Херсонской областями позволило Крыму перестать быть "островом", отделенным от материковой части россии", — цитирует издание один из пунктов методички.

При этом авторы не упоминают, что москвой не контролируется полностью ни один из четырех аннексированных регионов, а тот же Херсон был и вовсе освобожден украинской армией. Также там отмечается необходимость упоминания о том, что цели "спецоперации" по "демилитаризации и денацификации Украины" якобы успешно достигаются. В пример этому предлагается ссылаться на официальные фантазии российского Минобороны.

Кроме того, пропагандисты должны будут в который раз подтвердить свою любимую сказку о том, что рф воюет не с Украиной, а с целым НАТО — "мощнейшей военной машиной в истории человечества", которая тем не менее "не сломила русскую армию".

Усиление россии

Тут составители текста предлагают делать акцент на "сплочении общества". Например, высокий официальный рейтинг путина (по оценке ВЦИОМ ему доверяют 78,5% респондентов) они напрямую связывают с "безусловной поддержкой россиянами спецоперации"

Новый миропорядок

Здесь сотрудники Администрации путина называют россию "лидером стран", которые "не признают исключительность Запада", а также "лидером справедливого, демократического и многополярного мира" .Также указывается, что путин дает "Европе шанс одуматься и вернуть себе субъектность и будущее".

Напомним, ранее мы писали о том, что должны были рассказывать россиянам пропагандисты после потери Херсона.

Также мы сообщали о том, как кремль пытается дискредитировать украинскую армию.