"Ты предатель! Пулю в висок, как в Украине!": в россии учительница отругала ученика — тот опоздал на выступление к 23 февраля (видео)

В настоящее время ее близкие жалуются на травлю в соцсетях

В россии над школьниками продолжают издеваться и воспитывать в них "патриотизм". Недавно ученицу за антивоенный рисунок отправили в детский приют, а вот в Пермском крае учительница отругала ученика за опоздание на торжество к т.наз. "дню защитника отечества", который отмечают 23 февраля.

Женщина принялась "воспитывать" парня, агрессивно ругаясь на него. Она несколько раз назвала его "убл*док" и пригрозила пулей в висок:

"Ты предатель, и все! Убл*док! Таких, как ты в Украине знаешь, сколько? Вот сюда вот, в висок [пулю], и куда хочешь", — говорит учительница восьмиклассника.

Другой школьник снял ситуацию на видео. В соцсетях оно получило большой резонанс. Оказалось, что учительницу зовут Светлана Федурина. Раньше она была директором образовательного учреждения. Администрация отреагировала на скандал — в итоге Федурину отстранили от работы и пообещали, что женщина больше не будет работать с детьми. Ее близкие сейчас жалуются на травлю в соцсетях.

Как пишет информресурс "InformNapalm", сама история может быть примечательна тем, что такие бешеные учителя сейчас обучают украинских детей на оккупированных территориях. Однако там они могут не беспокоиться за то, что потеряют работу.

Напомним, что такую фанатку россиян заметили и в Украине. В Житомирской области учительница украинского языка убеждала коллег, что война – это "российская спецоперация по помощи братскому украинскому народу".

А недавно украинские родители стали жаловаться, что детям в школах задают учить произведение о москве. Оно осталось в старых учебниках.