Некоторые факты из жизни главы россии действительно поражают

После того, как блицкриг в Украине провалился, президент страны-агрессорки попал в больницу, ведь самочувствие владимира путина значительно ухудшилось.

Об этом специально для центра "Досье" рассказал офицер федеральной службы охраны рф и бывший охранник путина Глеб Караулов (с 2009 года), рассекретив и другие факты личной жизни российского президента.

По его словам, через несколько месяцев после полномасштабного вторжения в Украину и провала атаки Киева, в мае 2022 года, диктатор проходил незапланированное лечение в ЦКБ. Именно в это время большинство СМИ акцентировали внимание на ухудшении самочувствия владимира путина и живо обсуждали его отечное лицо и неподвижные конечности.

Также Караулов добавил, что для офицеров, охраняющих путина, не секрет, что он совмещает с гимнасткой Алиной Кабаевой.

Кроме того, известно, что российский тиран часто передвигается между своими резиденциями на специальном поезде. На Валдае он бывает чаще всего.

Что касается дочери путина Екатерины Тихоновой, она систематически отдыхает в президентской резиденции, расположенной в Сочи. Следят за этим личные охранники.

Не забыл Караулов вспомнить и о так называемом "Дворце путина" в Геленджике — это правда президентский дворец, а не апарт-отель Аркадия Ротенберга. Туда даже провели специальную президентскую связь которой пользуется диктатор.

Экс-охранник также добавил, что во время путешествий в командировку путин всегда берет с собой переговорную кабину – куб высотой 2,5 метра с оборудованным рабочим местом. Оттуда глава государства ведет защищенные телефонные разговоры.

Что касается рабочих офисов президента рф, то во всех резиденциях они полностью идентичны. Так что по телетрансляциям понять, где именно в конкретный момент находится диктатор, невозможно. Кроме того, довольно часто путин делает вид, что перемещается между городами, отправляя пустой самолет из Сочи, а сам при этом остается в резиденции "Бочаров ручей". Это делается, чтобы запутать иностранную разведку.

Ранее "Телеграф" сообщал, как бывшая спортсменка Алина Кабаева и проживающие вместе диктатор владимир путин обустроили свое любовное гнездышко.