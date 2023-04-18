Угрожали расправой над сыном: "вагнеровец" соврал, что не убивал детей в Украине (видео)

Наемник заявил об угрозах за свои признания в военных преступлениях

Бывший "вагнеровец" Азамат Улдаров, который опроверг свои слова, сказанные в интервью проекту Gulagu.net об убийстве украинских детей наемниками по приказу пригожина, сделал еще одно заявление. Как оказалось, его заставили опровергать сказанную им информацию о военных преступлениях.

Основатель проекта Владимир Осечкин, который по заявлениям Улдарова вынудил его сказать в интервью об убийствах детей, угрожая опубликовать видео с насилием над "вагнеровцем", связался с ним и выяснил, почему тот начал давать лживые признания.

В свою очередь Азамат Улдаров признался, что на него оказывали давление и требовали дать опровержение, в котором он должен был сказать, что Осечкин шантажом вынудил его говорить неправду и признаваться в убийствах украинских детей. В случае, если бы он отказался давать опровержение, ему пригрозили расправой над сыном и над ним самим.

Стоит отметить, что видео с насилием над Улдаровым все же было опубликовано в Telegram-канале Gulagu.net, после чего по всем российским пабликам стали разносить нарратив, что Осечкин сделал это якобы в отместку за признание "вагнеровца", что он не убивал детей. Однако на самом деле в разговоре с Улдаровым Осечкин лично попросил у него разрешение на публикацию этого видео в сети, чтобы весь мир увидел, что тот подвергался пыткам, на что получил согласие.

"Я даю тебе разрешение (на публикацию видео, — Ред.). Я хочу их всех наказать и хочу их всех посадить", — сказал Улдаров.

В конце разговора "вагнеровец" попросил Осечкина идти до конца и позаботиться о его семье, если с ним вдруг что-то случится.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что экс-командиры подразделений ЧВК "Вагнер" Азамат Улдаров и Алексей Савичев в интервью проекту Gulagu.net признались, как убивали в Соледаре и в Бахмуте детей и подростков, а также "зачищали" подвалы жилых домов, где находились мирные граждане.