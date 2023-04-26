Российские депутаты мрут на фронте, как мухи: СМИ посчитали, сколько уже уничтожено
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Большинство ликвидированных российских парламентариев — депутаты "единой россии"
россия продолжает нести огромные потери на войне в Украине как в личном составе, так и боевой технике. В частности, с начала полномасштабного вторжения Вооруженным силам удалось "демилитаризовать" уже десять российских депутатов.
Об этом в среду, 26 апреля, сообщил Telegram-канал "Можем объяснить", отметив, что эти данные только о тех, о которых объявлялось публично. Среди погибших парламентариев, 9 — это муниципальные депутаты, большинство из которых — "единоросы" (партия "Единая россия" — Ред.).
Кого из российских депутатов удалось ликвидировать ВСУ
- депутат хурала Кизила айдис саая (Тува);
- депутат сельского поселения Хуртагинское даша джарипов (Бурятия);
- депутат сельсовета денис пихтовиков (Башкирия);
- депутат Щелкинского городского совета виталий костенко (Крым);
- муниципальный депутат алексей дяволюк (Псковская область);
- депутат Каменоломенского сельского поселения от партии "Яблоко" степан парадин (Ростовская область);
- депутат от "Справедливой россии" андрий сизов (Ивановская область);
- коммунист сельсовета сергей голиков (Новосибирская область);
- самовыдвиженец из поселения Вельское дмитрий истомин (Архангельская область).
Кроме того, в сети появилась информация о гибели в войне в Украине чиновника Верховного Совета Хакасии дмитрия иванова. Депутат воевал в составе частной военной компании "Вагнер".
"Еще семерых депутатов государственной думы россии пули украинской армии обошли стороной. Им повезло выжить лишь потому, что они воевали в основном на словах, за спинами профессиональных российских военнослужащих", — пишет портал.
Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению военного обозревателя Александра Коваленко, до конца весны оккупанты исчерпают весь потенциал.