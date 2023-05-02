В сеть утекла методичка для роспропаганды: чем "скабеевы" будут накачивать россиян перед контрнаступлением ВСУ

В Кремле уже объяснили, как правильно рассказывать о контрнаступление ВСУ

Российским пропагандистам, как в случае с "жестом доброй воли" в Херсоне и тому подобными неприятным для оккупантов ситуациями, уже начали готовить методички о том, как рассказывать россиянам о контрнаступлении ВСУ.

Документы, подготовленные Администрацией владимира путина попали в распоряжение журналистов "Медузы".

Так, из новой методички становится известно, что кремлевских прихвостней просят "не занижать ожидания анонсированного контрнаступления Украины при поддержке НАТО" — и не говорить о том, что "Киев якобы не готов к "контрнаступу"". Вместо этого провластные СМИ, наоборот, должны сделать акцент на том, что западные страны поставляют Киеву вооружение и всячески поддерживают Украину.

Таким образом, объясняют источники издания близкие к администрации, пропагандисты хотят "убить сразу двух зайцев". Ведь если контрнаступление ВСУ не покажет высоких результатов, то можно будет рассказывать россиянам о том, как "героически" оккупанты отбили эту атаку, а если Украина разгромит рашистов, то тут уже готово объяснение — ведь злая "НАТА" якобы сосредоточила колоссальные усилия против рф, а на фоне этих усилий победы Украине не такие уж и разгромные. В общем, тут рф якобы тоже справилась.

Кроме этого, кремль говорит пропагандистам "не педалировать информацию о суммах средств", которые направляются из российского бюджета на восстановление инфраструктуры на оккупированных и аннексированных украинских территориях.

"Доподлинно неизвестно, сколько именно рф потратит на это, — вероятно, сумма превысит один триллион рублей; уже в первом квартале 2023 года дефицит бюджета составил 2,4 триллиона рублей", — говорится в материале.

Вместо этого, говорят у путина, пущай "кисилёвы и скабеевы" рассказывают, например, о ремонте в школах, детских садах и больницах.

Еще одной "нежелательной темой" для пропаганды стали репетиции парада по случаю 9 Мая. Напомним, что в москве и других городах не будут проводить традиционное шествие "Бессмертного полка", а доступ к Красной площади и вовсе будет закрыт до 10 мая для посетителей.

"Один из сотрудничающих с властью политтехнологов в разговоре с "Медузой" предположил, что дело не только в том, что власти не могут обеспечить безопасность мероприятий, — скорее всего, в 2023-м в параде будет участвовать меньше техники, чем в прошлые годы, а та, что все-таки выйдет на площади, по большей части будет старой", — пишут журналисты.

Напомним, ранее мы писали о том, что в россии выдают методички не только пропагандистам, но и оккупантам.