Первые провокации могут состояться уже в ближайшее время, подчеркивают пропагандисты

Командование Вооруженных сил Украины якобы "готовит ряд провокаций в непризнанном Приднестровье (Молдова). Об этом будто бы свидетельствует переброска нескольких тысяч украинских солдат на территорию Одесской области, граничащую с Молдовой.

Такую информацию в среду, 3 мая, сообщают росСМИ, ссылаясь на собственные источники.

Также отмечается, что с начала марта в районах поселков Дачное, Каменка и Раздельная здешние власти передала ангары украинским военнослужащим, чтобы те могли разместить личный состав и боевую технику.

Только за последний месяц, подчеркивают пропагандисты, в вышеуказанные населённые пункты якобы было переброшено до четырех тысяч солдат. В то же время, о подготовке к провокациям будто бы свидетельствует и то, что пограничники начали копать траншеи рядом с государственной границей Украины с Молдовой.

Поселки Одесщины, где якобы размещаются украинские войска, готовящие провокации в Молдове

Кроме того, по данным "источников" роспропаганды, уже с 9 по 15 мая одна из группировок ВСУ якобы бы имеет целью выдвинуться в направлении Тирасполя и начать вооруженные провокации.

"Таким образом ВСУ хотят отвлечь российские войска, после чего вторая группировка попытается захватить склады с боеприпасами в Приднестровье", — информируют пропагандисты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в феврале 2023 года минобороны россии уже сыпало абсурдными заявлениями о том, что Украина якобы готовит вооруженные провокации против Приднестровья. Однако никаких террористических актов в то время не произошло.