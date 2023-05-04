Удары беспилотников по кремлю: стала известна реакция Китая

В китайском МИД также сообщили, повлияет ли инцидент в москве на планы Пекина отправить в Украину спецпредставителя

В Китае отреагировали на атаку двух неизвестных дронов на кремль и призвали обе стороны избегать действий, которые могли бы привести к дальнейшей эскалации конфликта.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин, пишет служба вещания в Гонконге RTHK.

"Позиция Китая касательно "украинского кризиса" является последовательной и четкой, все стороны должны избегать действий, которые могут обострить ситуацию", — сказала она

Представитель китайского МИД также ответила на вопрос о том, повлияет ли происшествие в москве на планы Пекина отправить в Украину спецпредставителя по урегулированию войны. По ее словам, информацию о поездке спецпредставителя в Украину и другие страны опубликуют своевременно.

"Китайская сторона продолжит работать вместе с международным сообществом, чтобы сыграть конструктивную роль для политического разрешения "украинского кризиса", — добавила Мао Нин.

Отметим, что в ночь на 3 мая кремль атаковали два неизвестных беспилотных летательных аппарата. В рф тем временем заявили, что это была попытка покушения на владимира путина и стали всячески угрожать Украине. Один из российских оппозиционных сайтов даже опубликовал информацию о якобы возможном нанесении ядерного удара по Украине в ответ на атаку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что об инциденте в столице россии с атакой на кремль высказались в Соединенных Штатах Америки. Там заявили, что не могут точно сказать, были ли это украинские беспилотники.