В хозяйстве пригодятся? В россии оккупант прятал в поле мешок украденных боеприпасов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Военный из Белгородской области украл два десятка гранат
В Ростовской области рф военнослужащий украл пару десятков гранат.
Как пишут росСМИ, подозреваемый из Белгородской области сложил боеприпасы в армейский вещмешок и спрятал его в поле.
На необычную находку в поле недалеко от хутора Некрасовка в начале апреля наткнулся 45-летний местный агроном. Внутри армейского вещмешка он увидел гранаты и взрыватели, после чего вызвал полицейских.
Прибывшие на место силовики установили, что всего в мешке находилось 22 гранаты Ф-1, 4 гранаты РГН и взрыватели.
Владельцем мешка оказался 48-летний водитель подвоза боеприпасов Роман Т. Его задержали и доставили в военный следственный орган. В отношении задержанного будет возбуждено уголовное дело.
Местные СМИ отмечают, что официально о происшествии пока не сообщалось.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 4 мая неизвестный беспилотник атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области. Интересно, что прошлым летом на этом же заводе произошел крупный пожар. Тогда представители местных властей также говорили об атаке беспилотника.