В хозяйстве пригодятся? В россии оккупант прятал в поле мешок украденных боеприпасов

Военный из Белгородской области украл два десятка гранат

В Ростовской области рф военнослужащий украл пару десятков гранат.

Как пишут росСМИ, подозреваемый из Белгородской области сложил боеприпасы в армейский вещмешок и спрятал его в поле.

На необычную находку в поле недалеко от хутора Некрасовка в начале апреля наткнулся 45-летний местный агроном. Внутри армейского вещмешка он увидел гранаты и взрыватели, после чего вызвал полицейских.

Прибывшие на место силовики установили, что всего в мешке находилось 22 гранаты Ф-1, 4 гранаты РГН и взрыватели.

Владельцем мешка оказался 48-летний водитель подвоза боеприпасов Роман Т. Его задержали и доставили в военный следственный орган. В отношении задержанного будет возбуждено уголовное дело.

Местные СМИ отмечают, что официально о происшествии пока не сообщалось.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 4 мая неизвестный беспилотник атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области. Интересно, что прошлым летом на этом же заводе произошел крупный пожар. Тогда представители местных властей также говорили об атаке беспилотника.