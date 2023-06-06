Спустя восемь месяцев: у шойгу внезапно озвучили потери рф, цифры смешные

Данные россиян оказались существенно заниженными

В кремле на фоне контрнаступательных действий ВСУ рассказали россиянам о своих потерях. Цифры они придумали, но сам факт говорит о многом.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на заявление Минобороны рф.

Так, на фоне контрнаступления ВСУ, у шойгу выкатили новый отчет с фронтов. Там уже в духе российской пропаганды всех "победили", а сами россияне якобы хоть и понесли потери, но по сравнению с украинскими они намного меньше.

По данным Минобороны рф, "в ходе отражения контрнаступления Украины" войска оккупантов по всему фронту якобы потеряли убитыми 71 человека.

"В Объединенной группировке войск погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения. Подбиты: 15 танков, 9 боевых машин пехоты, 2 автомобиля и 9 орудий", — говорят в Минобороны рф.

Данные россиян оказались существенно заниженными, ведь согласно с информацией Генштаба ВСУ, за эти три дня, на самом деле, россияне потеряли по меньшей мере 1680 своих бойцов.

Стоит отметить, что в последний раз у шойгу сообщали о потерях российской армии 21 сентября 2022 года. На тот момент, по версии Минобороны рф в ходе вторжения в Украину якобы погибли всего 5937 российских военнослужащих.

Напомним, что новая волна фейков, и этот в том числе, может нести в себе задачу показать россиянам хоть какие-то "победы", а также они могут быть попыткой москвы взять под контроль нарратив. Больше о том, зачем в последнее время россияне стали усиленно распространять фейки вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

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