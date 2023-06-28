Чувашия, Карелия, Белгородская, Новгородская и Воронежская республики начинают онлайн-референдумы по Независимости от Российской Федерации

Голосование будет длиться две недели

1 июля 2023 года в 00:00 по московскому времени на сайте referendum2023.site стартует Национальный онлайн-референдум по самоопределению пяти регионов Российской Федерации – Чувашии, Карелии, Белгородской, Новгородской и Воронежской республик. Голосование будет длиться две недели и закончится в 23:59 15 июля. До конца месяца организаторы огласят его результаты.

Об инициативе объявления референдумов о независимости было объявлено 12 мая во время презентации результатов предыдущих пяти плебисцитов в Кенигсберге (Калининград и область), Ингрии (Санкт-Петербург и Ленинградская область), Кубани (Краснодарский край), Сибири и Урала, на которых граждане, населяющие эти территории, проголосовали за Независимость от России.

Распад "Российской империи" предопределен. Чувашия, Карелия, Белгородская, Новгородская и Воронежская республики будут свободными!

Парад суверенитетов не остановить! Хватит кормить Москву!

Чтобы проголосовать сделай следующие шаги:

1. Зарегистрируй почту на сервере, который не подконтрольный центральным властям. Этот ящик будет тебе нужен для регистрации в сервисе, который поможет обходить блокировку Роскомнадзора. Анонимная почта – это твой удар по устоявшемуся порядку.

2. Создай учётную запись на сайте AtlasVPN (По ссылке https://account.atlasvpn.com/signup)

3. Загрузи приложение. Чтобы начать работу с Atlas VPN, перейдите на страницу загрузки (a href="https://atlasvpn.com/ru/vpn-for-windows">https://atlasvpn.com/ru/vpn-for-windows) и нажми "Загрузить бесплатно". Эта кнопка начнет загрузку установочного пакета Windows. После завершения загрузки найди установочный пакет в папке "Загрузки" и дважды щелкни его.Установка Atlas VPN происходит автоматически, и после ее завершения приложение будет запущено.

4. Войди в приложение. Ты можешь войти в свою учетную запись, запустив приложение и нажав "Уже есть учетная запись?". Войти", где ты увидишь область для ввода электронной почты.

5. После ввода адреса электронной почты и нажатия кнопки "Войти" получи электронное письмо с подтверждением и кнопкой "Подтвердить вход", которую тебе нужно будет нажать, чтобы завершить процесс входа. Как только ты нажмешь кнопку, будешь перенаправлен на новую страницу с просьбой разрешить открытие приложения Atlas VPN.

6. Установи флажок "Разрешить" и нажми "ОК" в приложении, таким образом ты автоматически войдешь в свою учетную запись.

7. Как только ты нажмешь кнопку, ты будешь перенаправлен на новую страницу с просьбой разрешить открытие приложения Atlas VPN.

8. После подключения к VPN-серверу статус подключения в твоем приложении изменится на "Защищено". Сервер, к которому ты подключился, будет отображаться вверху в разделе "Текущее подключение".

9. В окошке "Поиск" введи адрес сайта referendum2023.site.

10. Выбери регион в котором проживаешь и нажми "Проголосовать".

11. Внимательно ознакомься с вопросом. Рассмотри оба варианта ответа и выбери тот, который, сможет гарантировать благополучие для тебя и твоей семьи. Проголосуй.

12. Ты увидишь результат голосования в момент совершения акта волеизъявления. Окончательный результат будет опубликован 3 марта 2023 года.

13. Чтобы отключиться от сервера, еще раз нажми кнопку "Быстрое подключение".

14. Ищи новости о результатах Национального онлайн-референдума за самоопределение республик Российской Федерации на всех новостных сайтах мира.

Оргкомитет Национального онлайн-референдума по самоопределению республик рф.

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