На россию обрушилась одна из "казней египетских": в сети делятся эпичными видео
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Саранча заполонила небо и землю в российском поселке
В россии произошло одно из десяти бедствий, которые называют "казнями египетскими" — в Астраханской области нашествие саранчи. Причины, по которым огромные тучи насекомых летают в небе, неизвестны.
Видео активно делятся в российских Telegram-каналах. Очевидцы говорят, что сперва тучи насекомых в небе приняли за клубы дыма.
Так, саранча налетела в село Лиман Астраханской области россии. Небо над поселком усеяно тучами этих насекомых, а местные жители стучат в кастрюли в надежде отпугнуть саранчу. На видео с места можно увидеть, как десятки машин стоят на обочине, так как из-за плотных туч насекомых видимость на дороге ограничена.
Кроме того, стаи саранчи заполонили не только небо над российским поселком, но и сбились в огромные кучи на земле. Как только к ним подходят люди, они взлетают в небо с характерным звуком.
"Смотрите, опять напасть на Лиман. Это саранча. Атас, я думала, это дым… Вон там все люди стучат, ее прогоняют", — делятся впечатлениями очевидцы.
Нашествие саранчи считается восьмой из десяти "казней египетских" — это бедствия, которые Бог послал на египетского фараона, который отказался по просьбе Моисея освобождать еврее. Помимо нашествия саранчи к таким бедствиям относятся:
- Наказание кровью.
- Нашествие жаб.
- Нашествие кровососущих насекомых (мошки, пухоеды, вши, клопы).
- Наказание пёсьими мухами.
- Мор скота.
- Язвы и нарывы.
- Гром, молнии и огненный град.
- Необычная темнота (тьма египетская).
- Смерть первенцев.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии заметили редкий мираж, который считается знаком надвигающегося несчастья. Предки считали, что этот мираж — знак того, что скоро морская пучина может поглотить селение или затопить прибрежные земли.