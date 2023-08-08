На россию обрушилась одна из "казней египетских": в сети делятся эпичными видео

Саранча заполонила небо и землю в российском поселке

В россии произошло одно из десяти бедствий, которые называют "казнями египетскими" — в Астраханской области нашествие саранчи. Причины, по которым огромные тучи насекомых летают в небе, неизвестны.

Видео активно делятся в российских Telegram-каналах. Очевидцы говорят, что сперва тучи насекомых в небе приняли за клубы дыма.

Так, саранча налетела в село Лиман Астраханской области россии. Небо над поселком усеяно тучами этих насекомых, а местные жители стучат в кастрюли в надежде отпугнуть саранчу. На видео с места можно увидеть, как десятки машин стоят на обочине, так как из-за плотных туч насекомых видимость на дороге ограничена.

Кроме того, стаи саранчи заполонили не только небо над российским поселком, но и сбились в огромные кучи на земле. Как только к ним подходят люди, они взлетают в небо с характерным звуком.

"Смотрите, опять напасть на Лиман. Это саранча. Атас, я думала, это дым… Вон там все люди стучат, ее прогоняют", — делятся впечатлениями очевидцы.

Нашествие саранчи считается восьмой из десяти "казней египетских" — это бедствия, которые Бог послал на египетского фараона, который отказался по просьбе Моисея освобождать еврее. Помимо нашествия саранчи к таким бедствиям относятся:

Наказание кровью.

Нашествие жаб.

Нашествие кровососущих насекомых (мошки, пухоеды, вши, клопы).

Наказание пёсьими мухами.

Мор скота.

Язвы и нарывы.

Гром, молнии и огненный град.

Необычная темнота (тьма египетская).

Смерть первенцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии заметили редкий мираж, который считается знаком надвигающегося несчастья. Предки считали, что этот мираж — знак того, что скоро морская пучина может поглотить селение или затопить прибрежные земли.