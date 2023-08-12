Двойная цель: западные СМИ узнали, зачем москву атакуют беспилотниками

Кроме того, что оно красиво горит, удары по москве должны поднять моральный дух в Украине и задать вопрос среди российской общественности

Удары участившимися в последние дни беспилотниками по москве имеют две цели: поднять моральный дух в Украине и задать вопрос среди российской общественности, способен ли путин их защитить.

Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на источники в Министерстве обороны Украины.

"Атаки беспилотников преследовали двойную цель — поднять моральный дух в стране в то время, когда успехи на фронтах были мизерными, и задать вопрос среди российской общественности о том, смог ли путин их защитить".

Издание также обратило внимание на то, что москве должно быть наиболее защищенным городом россии, центром политической, экономической и социальной жизни. Поэтому это оказывает определенное давление как на российские власти, так и на население. Это показывает, что Украина не оставит сокрушительных атак без ответа.

Рейды в приграничной Белгородской области преследовали ту же цель. Западные партнеры пришли к выводу, что Киев имеет право использовать свое собственное оружие "для дестабилизации путинского режима", считают украинские чиновники.

При этом психологическое влияние этих атак на россиян "до сих пор было сомнительным", пишет издание. Многие россияне просто решили игнорировать приступы, а в некоторых случаях удары дронов "закрепляют взгляды на войну".

"Да, Украина может ударить по москве, это теперь все знают. Но что с того? На данный момент общество не собирается менять свое отношение к Украине, все, мы достигли этой точки невозврата", — считает Сэмюэл Бендетт, эксперт по военным беспилотникам Центр военно-морского анализа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как москвичи реагируют на удары БПЛА.