Новое наступление якобы запланировано на будущую весну

В то время как российская армия теряет захваченные ранее территории Украины, россия якобы уже готовит новое наступление на нашу страну.

Об этом заявил глава комитета Госдумы рф по обороне андрей картаполов, которого цитируют росСМИ.

"Что касается наступления, то необходимо создать условия. Этот процесс идет", — заявил он.

Кроме того, американский еженедельный новостной журнал Newsweek, со ссылкой на источник близкий к правительству Украины также написал, что россия готовит новое наступление на Украину. Собеседник журнала сообщил, что в октябре рф якобы "заложит основы", а весной 2024 года "предпримет большие усилия".

В целом суть статьи сводится к тому, что хотя через шесть недель украинского контрнаступления ВСУ и продвигаются, оборонительные линии россиян до сих пор не прорваны. Перед Киевом встал выбор: беречь силы и закрепить сравнительно небольшие успехи, либо продолжать контрнаступление, что грозит большими потерями личного состава.

Стоит отметить, что голоса о том, что эта война — надолго звучат все чаще. Так, неназванный офицер Вооруженных сил США заявил британской газете Times, что НАТО ожидали чудес от контрнаступления ВСУ, а Украину Альянсу это якобы обещала. Однако все происходит не так быстро, как хотелось бы. В статье подчеркивается, что сейчас Западу нужно думать не о завершении войны, а о том, как в долгосрочной перспективе оказывать поддержку Украине.

Как сообщал "Телеграф", советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ, которое некоторые считают медленным, на самом деле имеет "накопительный эффект", а его существенные результаты в будущем смогут увидеть все.