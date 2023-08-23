"Психологическая атака": россиянин напал на ФСБ своим половым органом, а мать снимала (фото)

"Банда" скрылась в неизвестном направлении

На российское ФСБ, которое постоянно унижают неизвестные, была совершена "психологическая атака". Её совершили мама и сын.

Так, по данным популярного российского Telegram-канала "Baza", вечером 20 августа семья россиян заявилась под здание ФСБ в городе Киров и совершила "диверсию". Мужчина снял штаны и демонстрировал на камеру наблюдения спецслужбы свой половой орган, а его сообщница снимала это все на телефон.

После совершения правонарушения "банда" скрылась в неизвестном направлении, но за них взялись путинские спецслужбисты. Они выяснили, что к странному перформансу причастна семья местных жителей — 69-летняя мать и её 44-летний сын.

"Удивительно, но семье удалось успешно залечь на дно, так что найти двух "диверсантов" полиции до сих пор не удалось. Что же привело Зинаиду Аркадьевну и её сына на улицу Ленина — пока что остаётся загадкой", — пишут авторы поста.

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