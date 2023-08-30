Ночная атака БПЛА в рф стала самой крупной с начала войны: путинские пропагандисты в истерике (видео)

В результате происшествия два самолета на российском аэродроме Ил-76 рф были уничтожены, а еще 4 – получили повреждения

Ночная атака беспилотников на ряд российских городов стала самой крупной с начала полномасштабной войны. Всего взрывные инциденты случили в шести российских регионах, а также во временно оккупированном Севастополе. В целом было зафиксировано удары минимум 12 беспилотников.

Массивная дроновая атака заставила россиян отменить все рейсы в Пскове, Брянске, Подмосковье, а также Калужской, Орловской и Рязанской областях. Об этом пишет "Верстка".

Так, изначально была атакована Псковская область. В результате там начался пожар, а позже стало известно о повреждении четырёх военнотранспортных самолетов Ил-76. В сети тем временем сообщили о пожаре в воинской части 64044, где базируется вторая бригада спецназа ГРУ.

В Брянской области за ночь случилось три атаки БПЛА. Два их них, как заявил губернатор Александр Богомаз, пытались атаковать телебашню.

Примерно в два часа ночи в Калужской области, по данным Минобороны рф, были сбиты беспилотники. Один из них упал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов, в результате чего произошло возгорание.

Согласно информации Минобороны, два дрона сбили двух в Орловской и одном в Московской области. О разрушениях в результате атаки в этих регионах не сообщалось

Кроме того, ночью морские беспилотники атаковали бухту временно оккупированного Севастополя в Крыму.

Тем временем в сети пишут, что в Пскове два самолета Ил-76 рф были уничтожены, а еще 4 – получили повреждения.

Реакция россиян на атаку беспилотников

В россии началась настоящая истерика после ночных взрывных происшествий в ряде областей. В частности, путинский пропагандист владимир соловьев в эфире своего шоу стал предполагать, откуда же были нанесены удары по россии и пришел к выводу, что не с территории Украины. Тут же он начал раздавать приказы, какие территории следует уничтожить.

"Рядом граница НАТО. Откуда был запуск? С Украины? Ага, сейчас. С территории Прибалтики? Уничтожить на*рен Прибалтику, если так. Стереть с лица земли", — истерически сказал он.

Вогнало в ярость пропагандиста и тот факт, что губернаторы российских областей возомнили себя блогерами и после каждого прилета распространяют информацию об этом в социальной сети.

Официальный представитель МИД рф мария захарова в эфире радио Sputnik также высказалась по ночной атаке дронов. Обвинив в обстреле Украины она заявила, что "отсутствие какой-либо перспективы в собственном развитии", вероятно, забыв, что ее страна обстреливает жилые дома, торговые центры и другие места, убивая мирных граждан просто так.

"Очевидно, эта агония киевского режима, тупая ненависть, злоба и отсутствие какой-либо перспективы в собственном развитии и привели к этой террористической деятельности. Других вариантов уже нет, абсолютная тупиковость", — сказала захарова.

К слову, высказаться об ночном происшествии в россии решила и одна из "гламурных львиц" лера кудрявцева, которая поддерживает войну в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети появились видео ночной атаки беспилотников по российскому городу Псков. В результате происшествия начался пожар и были повреждены и уничтожены сразу несколько единиц техники оккупантов на аэродроме.