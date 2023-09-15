путин помиловал? пропавший генерал суровикин объявился в неожиданном месте

Пропаганда уверяет, что генералу доверяют

российский генерал сергей суровикин, который был задержан и находился под домашним арестом после ситуации с "вагнеровским" мятежом, якобы был замечен в Алжире. Там он находится с делегацией Минобороны рф.

Об этом сообщают российские пропагандисты, ссылаясь на источники в окружении пропавшего из виду командира оккупантов. В подтверждение этому росСМИ даже публикуют фотографии с места.

Поездку суровикина в Алжир источники журналистов связывают с тем, что "военно-политическое руководство страны придает большое значение в осуществлении внешней политики восточному направлению". Также они уверяют, что это показывает то, что к генералу "сохраняется доверие на самом высоком уровне". Кроме того, там не исключают, что поездка суровикина может быть связана с его возможным назначением на должность руководителя Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны СНГ.

Напомним, что суровикин, которого еще россияне называют "генералом-Армагеддоном", не появлялся на публике с момента неудачного мятежа "вагнеровцев". В СМИ появилась информация, что он был задержан, а позже арестован и помещен якобы под стражу. Только в начале сентября он впервые был замечен на публике.

Ранее мы писали о том, что путин сделал с суровикиным после мятежа пригожина.