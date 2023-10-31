Новый повод для воздушных тревог? рф создала новую крылатую ракету, в чем её особенность

Ракета может размещаться внутри фюзеляжа новейших российских истребителей

В россии заявили о якобы создании новой крылатой ракеты. Оккупанты её смогут запускать со своих новейших сверхзвуковых истребителей Су-57, которые они раньше редко использовали из-за боязни потерь среди них.

Об этом сообщают российские пропагандисты. Судя по их словам, главной особенностью нового оружия будет являться то, что при уменьшенных размерах (помещается внутрь фюзеляжа Су-57), оно будет иметь дальность, как у тех ракет, которые рф запускает из самолетов дальней авиации. Указано, что ракетами большой дальности авиационного базирования считают те, которые способны поражать цель на расстоянии более 600 километров. В дальней авиации дальность растет от 1000 до 6500 километров.

Уменьшение размера, по словам пропаганды, удалось добиться благодаря "отточенной конструкции сложного крыла и внутренней компоновки, а также применения нового малоразмерного двухконтурного турбореактивного двигателя".

Для справки: Су-57 – это российских боевой самолет, который заявлен, как истребитель пятого поколения, использующий стелс-технологии и передовую авионику.

Напомним, ранее мы писали о том, что путину предложили ударить по Киеву космической ракетой со взрывчаткой.