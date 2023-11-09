Уже никто не верит? путин хочет начать молчать о войне в Украине

диктатор уже сейчас думает, как сохранить место

В своей предстоящей предвыборной кампании российский диктатор владимир путин будет всячески избегать тему войны в Украине. Глава страны-агрессора наверняка сконцентрирует внимание на других вопросах.

К такому выводу пришли специалисты Института изучения войны (ISW), которые проанализировали данные росСМИ. В частности, путин может продвигать темы "стабильности россии", а также в своем стиле всячески критиковать Запад.

О нежелании диктатора делать акцент на войне сообщали источники российского издания "Медуза". В новой президентской кампании путина хотят представить как лидера, который якобы сделал рф "островом спокойствия".

Источники обратили внимание на рост рейтингов путина после того, как он критикует запад. Таким образом, пропаганда может выбрать именно это направление, чтобы помочь диктатору добыть победу.

Если же война в Украине и будет упоминаться, то это будут делать при условии больших успехов россиян на фронте. Тему "позиционной войны" затрагивать путин не будет, заверяют местные СМИ.

Местные аналитики пришли к выводу, что постоянное упоминание темы войны в Украине не повысило рейтинги путинской "Единой россии" на выборах в Госдуму.

"Такая подготовка кампании, если она состоится, удвоит отказ путина настроить российское общество на военное положение и может увеличить информационные расходы, необходимые для поддержки долгосрочных военных усилий в Украине", – пишут специалисты Института изучения войны.

Напомним, что несмотря на постоянные заявления росСМИ об успехах на фронте, зачастую это является выдумкой. Россияне несут огромные потери на войне в Украине и уже долгое время не имеют никаких продвижений, в то время как ВСУ продолжают свое контрнаступление.

Ранее "Телеграф" писал о том, что все больше россиян поддерживают идею завершения войны в Украине.