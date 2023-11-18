Возле Белгорода горит российский военный госпиталь: подробности (видео)

Пожар произошел в населенном пункте недалеко от украинской границы

В российском населенном пункте Валуйки, расположенном в Белгородской области неподалеку от границы с Украиной, горит военный госпиталь. Официальных сообщений пока нет.

Об этом сообщил местный канал "Блэтгород". Также он опубликовал видеозаписи пожара, отправленные подписчиками канала.

"Пожар на объездной в Валуйках, пишут местные телеграмм-каналы", – говорится в сообщении. Позже канал добавил публикацию, где подтвердил, что горит именно военный госпиталь русской армии.

Валуйки расположены почти у границы с Украиной, напротив населенного пункта Двуречная и не очень далеко от украинского Купянска.

Валуйки

Напомним, что в начале июня Белгород атаковал неизвестный БПЛА, после чего в городе заметили разрушения и доложили о пострадавших.

Также "Телеграф" писал, что Белгородскую область в ночь на 12 октября атаковали беспилотники. В результате удара погибли трое россиян. Пропагандисты сначала пытались врать об "удачной работе ПВО", однако со временем признали, что ни одного украинского БПЛА обезвредить полностью им не удалось; а работа дырявой ПВО россиян привела к разрушению частного дома и гибели гражданских.