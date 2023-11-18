Возле Белгорода горит российский военный госпиталь: подробности (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 688
Пожар произошел в населенном пункте недалеко от украинской границы
В российском населенном пункте Валуйки, расположенном в Белгородской области неподалеку от границы с Украиной, горит военный госпиталь. Официальных сообщений пока нет.
Об этом сообщил местный канал "Блэтгород". Также он опубликовал видеозаписи пожара, отправленные подписчиками канала.
"Пожар на объездной в Валуйках, пишут местные телеграмм-каналы", – говорится в сообщении. Позже канал добавил публикацию, где подтвердил, что горит именно военный госпиталь русской армии.
Валуйки расположены почти у границы с Украиной, напротив населенного пункта Двуречная и не очень далеко от украинского Купянска.
Напомним, что в начале июня Белгород атаковал неизвестный БПЛА, после чего в городе заметили разрушения и доложили о пострадавших.
Также "Телеграф" писал, что Белгородскую область в ночь на 12 октября атаковали беспилотники. В результате удара погибли трое россиян. Пропагандисты сначала пытались врать об "удачной работе ПВО", однако со временем признали, что ни одного украинского БПЛА обезвредить полностью им не удалось; а работа дырявой ПВО россиян привела к разрушению частного дома и гибели гражданских.