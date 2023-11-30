Обстрелов станет меньше? В российском Брянске прилет по складу "шахедов" (фото и видео)
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Официальные источники молчат
Вечером 29 ноября, в Брянске (рф), который находится на границе с Украиной и нередко страдает, произошел прилет по складу беспилотников "Герань-2" (это те же иранские "шахеды"). Жители города сообщали о взрывах в районе телецентра.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы. Они заявили, что склад якобы атаковали украинские беспилотники.
"В Брянске около 18:12 произошел прилет по складу беспилотников Герань-2. Жители города услышали взрывы в районе телецентра. Предварительно склад был атакован украинскими беспилотниками. Детали о разрушениях и пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.
Россияне пишут, что атака происходила несколькими волнами БПЛА. В результате, заявляют они, "пропало радио и не работает Ростелеком". Они возмущаются, что нормально защищена ПВО только Москва. Атака попала на видео и сильно впечатлила того, кто его снимал.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика
Стоит отметить, что по состоянию на 10:45 30 ноября российские власти и официальные источники инцидент не прокомментировали. Промолчал о нем в частности и губернатор Брянской области александр богомаз.
Как сообщал "Телеграф", 12 октября, в Брянске прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Власти рф обвинили Украину.