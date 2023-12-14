"Украинцы не понимают": Илья Новиков объяснил, зачем окружению Путина нужны выборы

В Украине неправильные представления о "команде" российского диктатора

На 17-е марта 2024 года в России запланированы президентские выборы. Нынешний глава РФ Владимир Путин устроил настоящий цирк с объявлением о своем участии в них, и хотя всем заранее известно, кто станет новым-старым главой Кремля, диктатору выборы необходимы как ритуал.

"Это важный ритуал. Я не уверен, насколько Путин понимает такие сложные концепции, как "ритуал", "легитимизация через ритуал", но очевидно, даже если он не оперирует этими словами, он именно так это воспринимает. Он не царь, не император. Он человек, который свою власть вроде как получил от народа на выборах, и он должен регулярно подтверждать, что он легитимен, даже если знает, что результат на выборах нарисован. Путину это нужно", — рассказал "Телеграфу" адвокат из РФ Илья Новиков.

Окружению Путина, по его словам, выборы важны по другим причинам: можно оставаться в окружении диктатора только пока ему нужно. А если нет реальной политики, если у диктатора нет необходимости поддерживать рейтинг, иметь поддержку в парламенте, то как его политический советник ты можешь быть ему полезен только если ты говоришь: "Да, Владимир Владимирович, это очень важно, мы обязательно должны провести эти выборы".

"Мне вообще кажется, что главная ошибка в восприятии украинским обществом ситуации в России, это представление, что у Путина есть большая команда людей, которые ему лично лояльны и заботятся о его интересах больше, чем о своих. Это совсем не так. Это большой Змей Горыныч, у которого тысячи голов и каждая ест в себя, а не в соседнюю и тем более не ради царя. Путинский режим состоит из очень эгоистических людей, которые заботятся прежде всего о собственной карьере и коррупционных интересах, иначе они бы там не продержались. И в какой-то степени это нас спасает, потому что если бы там была система, как в нацистской Германии, выстроенная под выполнение задач фюрера, нам было бы гораздо сложнее", — резюмировал Новиков.

Об этом, а также о несуществующей российской оппозиции, значении протестов в РФ, провинциальной безнадежности, "ватниках" и делах Порошенко, Илья Новиков рассказал в интервью "Телеграфу": "Окружение Путина — это Змей Горыныч с тысячей голов, каждая из которых работает на себя": юрист Илья Новиков

Как сообщал "Телеграф", в России приняли решение о проведении "выборов президента" на территории временно оккупированных областей Украины, которые оккупанты считают своими территориями. МИД Украины отреагировало, назвав такой "избирательный процесс" незаконным и никчемным.